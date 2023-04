Vechtzompen zijn razend populair in het Vechtdal: vanwaar het enthousiasme?

Zwolle vindt aantal afvaldum­pin­gen meevallen en wil contact met grootver­vui­lers

Uit langverwachte cijfers blijkt dat na invoering van het tarief op restafval meer vuilnis is gedumpt in Zwolle. Wethouder Paul Guldemond ziet echter geen enorme stijging en benadrukt dat het aantal dumpingen steeds dichter bij het gemiddelde van vorig jaar komt. Zwolle is toch van plan grootvervuilers te benaderen.