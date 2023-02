Veel rookontwikkeling bij brand op dak Isala in Zwolle: bezoekers en patiënten korte tijd elders opgevangen

Hoe voorkomt Zwolle Amsterdam­se praktijken met verhuur van bootjes op de gracht?

De drie bootverhuurbedrijven op de Zwolse gracht verkeren al geruime tijd in onzekerheid. Om hun activiteiten voort te zetten, hebben ze in de toekomst een vergunning nodig. Alleen is het nog altijd ongewis hoe ze aan die vergunning kunnen komen. ,,Ik hoop op duidelijkheid, dat is iets fijner ondernemen.’’