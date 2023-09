Veelgeprezen werk van deze Zwolse kunstenaar verovert de VS bij de herdenking van 9/11

Het werk Freedom New York van de Zwolse kunstenaar Frank Dammers heeft een bijzondere en prominente rol gekregen bij de herdenking van de aanslagen op de Twin Towers in New York. Het wordt namelijk getoond in de achtergrond van een speciaal educatieprogramma, dat verspreid wordt op scholen over de hele wereld.