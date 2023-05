Verbazing over miljoenendeal PEC Zwolle met gokbedrijf: ‘Club is geen knip voor de neus waard’

Met video Zo verliep de nationale viering van de vrijheid in Zwolle (met een bijzondere Duitse gast)

De strijd in Oekraïne was nooit ver weg tijdens de aftrap van de Nationale Viering van de Bevrijding in Zwolle, voorafgaand aan het Bevrijdingsfestival Overijssel. Speciale gasten waren premier Mark Rutte en zijn collega Hendrik Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. ,,Het stemt me dankbaar en nederig om hier te zijn.’’