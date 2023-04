Verdachte herinnert zich niets van betasten meisje (14) in Zwolle: ‘Daarom hoop ik op een celstraf’

indebuurt.nl Toen in Zwolle: snoepwin­kel Jamin was verspreid door de hele stad

Gouden krulletters, kroonluchters, vele spiegels en ‘natuurlijk’ snoep. Ook vroeger vond je in Zwolle de snoepwinkel Jamin. De bekende Nederlandse zaak had decennialang meerdere locaties in de Hanzestad. In dit artikel blikken we terug.