Verkenners adviseren formatie met BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP in Overijssel

Uniek dijkver­ster­kings­pro­ject Stenendijk Hasselt eindelijk afgerond

De versterking van de Stenendijk in Hasselt is afgerond. Na het plaatsen van 1700 damwandplanken over een lengte van ruim een kilometer is het vertraagde project eindelijk klaar. Na tien maanden is de dijk op vrijdag 21 april weer open. Dit is het eerste project in Nederland dat zonder stikstofuitstoot is uitgevoerd.