Verruiming regels voor zonnepanelen op daken in binnenstad Hasselt

Inge ‘tourt’ door Overijssel met in­loopspreek­uur over seksuali­teit: ‘Er vindt nog steeds veel misbruik plaats’

Omdat er niet genoeg openheid over seksualiteit kan zijn, houdt Inge Smit uit Deventer een mini-lovetour. Tijdens dit inloopspreekuur beantwoordt ze vragen van kinderen, jongeren en mensen met een beperking over dit heikele thema. Zoals bij zorgboerderij De Huppe in Zwolle.