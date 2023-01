Vertrekkend trainer Hans Roeland van Olympia’28 kijkt ernaar uit om straks met zijn zoon een biertje te pakken

Dit is waarom Polen gezochte moeder, die haar kinderen uit Zwolle ontvoerde, niet zomaar uitlevert

Vier Zwolse kinderen zijn een week geleden voor de tweede keer naar Polen ontvoerd door hun moeder. Eerder verbleven ze ook al tweeënhalf jaar in dit land zonder dat er zicht was op hun terugkeer. Ondanks vonnissen van rechters in Nederland en Polen en ondanks uitleverings- en kinderontvoeringsverdragen waar ook Polen voor getekend heeft. ,,In theorie is het allemaal goed geregeld. De praktijk is weerbarstiger.”

13:28