Verwarring over stikstofdeadline, 2030 of toch 2035? ‘Wij houden ons aan de wet’

Hardrijder heeft ‘geluk’: ‘Melding naar CBR kan niet. Hij heeft geen rijbewijs’

Twee hardrijders zijn gisteren betrapt door de verkeerspolitie. Een 32-jarige man uit Zwolle reed te hard op de Marsweg in zijn eigen stad en een 52-jarige man uit Kraggenburg trapte het gaspedaal in de polder flink in. En ze bleken meer op hun kerfstok te hebben.

12 januari