Vitaal & Veilig Thuis motiveert Zwolse senioren voor valpreventie

Ouderen kunnen als ze vallen hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen, licht Petra Hullen van Vitaal & Veilig Thuis toe. ,,Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker. Het voorkomen van vallen staat vandaag de dag goed op de agenda. Zo is valpreventie een speerpunt in de landelijke nota Volksgezondheid en wordt het ook genoemd in het Regeerakkoord.’’