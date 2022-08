Vluchtelingenschip in Zwolle kampt met kapotte airco: ‘Dikke pech’

Een Duits bedrijf (het schip is van een Zwitserse rederij) probeert de airco sinds een aantal dagen te fiksen. ,,Een klus op zich, want ze kunnen niet staan in de machinekamer, waar het nog veel warmer is”, vertelt Vogtschmidt, locatiemanager namens Veiligheidsregio IJsselland. Er zit nog weinig schot in. ,,De oorzaak is nog steeds niet bekend en er is al veel vervangen.”