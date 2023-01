Voetgangers en fietsers krijgen ruimte op binnenring Zwolle: wegen smaller, verkeerslichten weg

Vellios bevestigt status als cultheld bij PEC Zwolle met fenomenale hakbal: ‘Voelt als een eer’

Hij is geen topscorer of voetballer die het van zijn loopvermogen en technische kwaliteiten moet hebben. Toch is Tolis Vellios (31) uitgegroeid tot publiekslieveling in Zwolle. De spits van PEC vergrootte vrijdagavond tegen VVV (2-0) met een fenomenale hakbal zijn status van cultheld. ,,Laten we het gelukkige kwaliteit noemen.”

22 januari