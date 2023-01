Volkswagen ramt boom langs stadsgracht: Zwollenaar (33) zwaargewond

Bloed onderzocht

De singel werd ter hoogte van het ongeluk afgesloten voor verkeer, de politie doet onderzoek naar de toedracht en heeft getuigen verhoord. Politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer: ,,We weten nog niet exact was er is gebeurd.’’

Op de vraag of er drank of drugs in het spel waren: ,,De bestuurder ligt zwaargewond in het ziekenhuis en was niet in de gelegenheid om te blazen of iets dergelijks. Zijn bloed wordt onderzocht, wij hebben daarvan nog geen uitslag.’’