Volleybalsters VC Zwolle winnen weer eens: belangrijke punten op weg naar kampioensgroep

De Zwolse formatie kreeg deze week versterking van spelverdeelster Charlot Vellener, die overgenomen werd uit de failliete boedel van Eurosped. Ze mocht aan het einde van iedere set een paar punten meedoen. ,,Het is fijn om weer twee spelverdelers te hebben, ook omdat we niet weten hoe lang Sanne Konijnenberg er uit ligt met haar gebroken neus en hersenschudding. Charlot was er vrijdag voor het eerst, dan gaat direct het niveau op de training omhoog”, zegt coach Eric Meijer.

Daarna was het verzet van Peelpush gebroken. Begin tweede set nam VC Zwolle na 4-4 snel afstand van de Limburgse formatie. Met 16-25 ging die set ruim naar Zwolle. In de laatste set leek Peelpush nog even aan te dringen, maar na 15-15 trok VC Zwolle andermaal het initiatief naar zich toe. ,,We zijn eigenlijk niet meer in de problemen gekomen”, constateerde Meijer dan ook tevreden. ,,Dit was een zakelijke overwinning, we hebben clean gespeeld. De punten zijn ook heel fijn en welkom, hierop kunnen we voortborduren de komende weken.”