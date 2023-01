Voor deze baan bij het waterschap staan kandidaten in de rij: ‘Áls-ie opduikt, moet je direct in actie komen’

Vechtdal­brou­we­rij start actie voor bouwplan­nen in Dalfsen: ‘Bier van ons allemaal’

Voor 200 euro per jaar kunnen Vrienden van de Vechtdal Brouwerij een bijdrage leveren aan de bouw van een nieuwe brouwerij. De plannen voor deze plek in Dalfsen lopen al een paar jaar, maar de financiering is nog niet rond. Bestuurslid Wim Holsappel wendt zich tot liefhebbers van het streekbier. ,,We hopen op een mooi bedrag, alles is welkom.”

15 januari