Voor Ericson de Lanoy overwint voetbalplezier alles

Met poll Uur eerder dicht blijkt een succesre­cept voor nachthore­ca in Zwolle: ‘Wil niet meer terug’

Een uur eerder dicht. Dat was de proef die veel kroegen in Zwolle vorig jaar inluidden. Een jaar later blijkt dat een recept voor succes: uitbaters zijn positief en houden dat uurtje vroeger er graag in. Wat zijn de redenen dat de Zwolse nachthoreca massaal eerder dicht gaan? ,,Ik wil niet meer terug.”