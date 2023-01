Voormalig bedrijfspand in Laag Zuthem gaat in vlammen op: naastgelegen woning gered

Scholen JenaXL en Thomas a Kempis College in Zwolle hebben meer ruimte nodig: verhuizing en nieuwbouw

JenaXL groeit jaarlijks met zo’n vijftig leerlingen. Het schoolgebouw in Zwolle-Zuid is daardoor te klein geworden voor de huidige vierhonderd leerlingen. Hoewel het totale aantal leerlingen in Zwolle en omgeving de komende jaren naar verwachting daalt, verhuist JenaXL dit jaar naar een plek waar meer ruimte is. Het Thomas a Kempis College heeft al meer ruimte.

18 januari