Vraag groeit, dus Scania kan in Zwolle straks 240 trucks per dag maken

Door deze verhoging neemt de maximale productiecapaciteit toe met 14 procent. Deze uitbreiding is volgens Scania nodig om in te kunnen spelen op de verwachte groeiende vraag vanuit de markt. ‘De keuze voor Zwolle is andermaal een bevestiging dat de Nederlandse Scaniafabriek binnen het mondiale productiesysteem een belangrijke plaats inneemt’, aldus het bedrijf in een persbericht. Scania Production Zwolle is al de grootste Scaniafabriek ter wereld.