Vrachtwagen met pech op N50: weg uren dicht tussen Hattemerbroek en Kampen

Tijjani Reijnders (24) maakt niet dezelfde fout als zijn fliereflui­ten­de vader: ‘Wil mezelf later niks verwijten’

Waar vader Martin vooral bezig was met flierefluiten, fladdert Tijjani Reijnders over het veld. Hoe een ogenschijnlijk timide jongen uit Zwolle na een paar lastige jaren een van de meest gewilde voetballers van Nederland is geworden. Deze week werd de goedlachse middenvelder van AZ voor het eerst geselecteerd voor Oranje.