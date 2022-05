Vrijspraak voor Zwolse kerkleider: ontucht met vrouwelijk kerklid niet bewezen

Tegen de Zwollenaar was 180 uur werkstraf geëist wegens ontuchtige handelingen, die zich in 2015 zouden hebben afgespeeld. Als pastor en leider van de Zwolse vestiging van De Deur had V. in die tijd veelvuldig contact met de vrouw. Hij moest haar naar eigen zeggen aanspreken op een relatie die ze zou hebben met een ander lid van de kerk. Het was zijn taak om haar uit de kerk te zetten, zoals in de regels staat bij De Deur, maar kon dat niet over zijn hart verkrijgen.