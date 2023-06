Vrouw (43) sticht brand en steekt haar hond dood in Zwolle: ‘Al spijt van neersteken toen ik er nog mee bezig was’

Gemeente Raalte akkoord met nieuw gezond­heids­cen­trum Heino

De gemeente Raalte is ‘in principe’ akkoord met het plan van Huisartsenpraktijk Heino en Apotheek Heino om een nieuw gezondheidscentrum te bouwen aan de Brinkweg in Heino. Dat laat het college weten in een brief aan de initiatiefnemers en de gemeenteraad.