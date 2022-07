Vrouwen in gevangenis in Zwolle leren zelf koken: duurzamer dan magnetronmaaltijden

Ooit nagedacht over hoe gevangenen aan hun eten komen? En als je al een beeld er bij hebt, is het wellicht niet het goede: ,,Zoals je in Amerikaanse series ziet, grote eetzalen: zo is het hier dus niet’’, zegt woordvoerder René Hut van de penitentiaire inrichting (PI). ,,Gedetineerden krijgen een magnetronmaaltijd die ze in hun eigen cel warm maken.’’