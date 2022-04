Vrouwen mogen geen predikant zijn in gereformeerde kerk: hoe moet nu verder in het eigenzinnige Zwolle?

Ralph Keuning heeft openingsda­tum tweede Fundatie-museum in Zwolle in agenda staan: ‘Mooie plek voor grote talenten’

Met het zetten van een stempel hebben verschillende Zwolse culturele organisaties een volgende stap gezet voor de verhuizing naar de Spoorzone Zwolle. ArtEZ University of the Arts, Cibap, Museum de Fundatie, NS en gemeente Zwolle weten nu zeker dat verhuizing kan en past en willen de komende maanden benutten om te kijken of alles financieel haalbaar is.

22 april