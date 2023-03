Vruchten, bloemen en bladeren: Zwolse basisschool krijgt eigen voedselbosje vol eetbare planten

Wel of geen zonnepark op voormalige stort­plaats in Hattem? ‘Het is een onmogelijk project’

Komen er toch 6000 zonnepanelen op een voormalige vuilstortplaats in Hattem? Drie jaar geleden ging dat plan de ijskast in, maar de gemeenteraad gaat er nu weer naar kijken. Initiatiefnemers plaatsen de panelen liever vandaag dan morgen, maar milieuorganisaties zien nog steeds niets in het idee.