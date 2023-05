Waarom Grote Kerk in Zwolle wéér in steigers staat (en dat jongens verleidt tot gevaarlijke actie)

indebuurt.nl Van Paling tot Willem de Zwijger­straat: deze Zwolse straatna­men bestaan niet meer

Woon je aan de Meeuwenlaan in Zwolle? Tot 1974 was dit nog de Postduifstraat. Misschien ken je ook wel mensen die vroeger woonden aan de Paling, Oeverspin, Murk of Beekjuffer. Ook deze Zwolse straatnamen bestaan nu niet meer. En er zijn er meer.