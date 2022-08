Waarom Hennie van der Most De Koperen Hoogte bij Zwolle verkoopt aan Chinees bedrijf: ‘Doet geen pijn’

,,Dit is een iconische locatie, iedereen kent het en we zien er veel potentie in”, zegt Michael Yang over waarom de voormalige watertoren niet meer in handen is van de 72-jarige Hennie van der Most. Yang (30) voert het woord namens zijn familie, die per 1 augustus eigenaar is. Hij heeft zelf een megarestaurant in Duiven en de bedoeling is dat zijn broer de nieuwe horecagelegenheid in De Lichtmis in Zwolle gaat runnen.