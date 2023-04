Waarom Zwolle steeds meer bijzondere mediterrane bomen heeft: ‘Dit wordt spannend’

MET VIDEO'SZwolle plaatst de komende jaren 400 speciaal geselecteerde bomen in de stad. De eerste door de gemeente omgedoopte - en nu nog kleine - klimaatbomen zijn geplant. Let op, want binnenkort is er meer van te zien als ze volop in bloei en blad staan. Tsjerk Jelsma - ‘chef bomen’ bij de gemeente - vertelt over voor- en nadelen van vier ‘nieuwe’ bomen. ,,Dit wordt spannend.”