Wachten vanaf een volle spoorbrug op trein of bus in Meppel: ‘De docenten snappen het wel’

Het was vanmorgen een drukte van jewelste op het station in Meppel. Uitgelopen werkzaamheden troffen honderden reizigers in de richting van Zwolle, die ook nog eens langer moesten wachten op vervangend vervoer. ,,Zo’n personeelstekort helpt natuurlijk niet.”

Voor de meeste mensen is de zomervakantie voorbij en dat betekent een flinke toestroom van studenten en forenzen in het openbaar vervoer. Het levert in Meppel niet alleen perrons en wachtrijen voor vervangende bussen op, maar rond een uur of negen ook een opvallend volle spoorbrug. Gedupeerden klagen ’s ochtends over de wachttijd, die volgens sommigen opliep tot ruim een uur.

De NS meldde dat er snelbussen reden tussen Meppel en Zwolle. Volgens de vervoerder ontstond de vertraging door het personeelstekort bij busbedrijven. ‘Het is niet mogelijk om meer bussen in te zetten’, liet de NS weten.

Volledig scherm Honderden reizigers staan vast op station Meppel. © Saskia van Westhreenen

De volle spoorbrug wordt in de loop van de ochtend leger en leger. Rond kwart voor elf staan alleen op de laagste traptreden nog reizigers – de een wat vrolijker gestemd dan de ander – als onderdeel van de rij die wacht op vervangend vervoer. Langzaam maar zeker pikken aangesnelde bussen de reizigers op, om ze alsnog naar Zwolle te brengen.

Vertwijfeld

,,Ehm, pardon, hallo!” roept een van de mensen die de situatie van maandagochtend in goede banen moet leiden. ,,Er komt zo een trein die naar Zwolle rijdt!” De vertwijfeling slaat toe onder de wachtenden, want in de verte doemt ook dat vervangende busvervoer richting Zwolle op. Plekje opgeven in de rij voor de bus, voor een kans op een plekje in de drukke trein?

Er komt beweging in de mensenmassa, die zich spoedt naar de trein van 10.56 in de richting van Den Haag Centraal (met Zwolle als eindstation). Zowel de geijkte zitplaatsen als gangpaden en tussenstukken zijn snel vol. Een wat oudere man en een jonge jongen – de een met een elektrische fiets, de ander louter aangedreven door spierkracht – kijken wat beteuterd om zich heen. Met de fiets nú die trein in, wordt lastig.

Volledig scherm Als er eenmaal een trein richting Zwolle komt, is het haasten om een plekje te vinden. Een fiets meenemen wordt wel erg lastig. © Pedro Sluiter Foto

Vensterbankje

Een beetje teneergeslagen, maar de situatie ook geaccepteerd hebbend zitten rond elf uur Josip en Dione op een vensterbankje aan de voorkant van het station. Het duo – ‘we zitten hier nu een uur of twee’ – kon nog niet mee in een trein of bus, terwijl ze vanochtend eigenlijk op het Cibap in Zwolle (Dione) en een mbo in Utrecht (Josip) hadden moeten zijn.

Een eerste schooldag gaat daarmee niet aan ze voorbij, onhandig is het wel. Josip: ,,We weten niet helemaal hoe het zit, de informatie krijgen we vooral het op het station zelf. We zagen dingen pas in de app toen we het op station al hadden gehoord.”

Volledig scherm Josip en Dione wachten op het station van Meppel. © Pedro Sluiter Foto

Docenten

Het was bij de vervangende bussen wel echt druk, gaat Josip verder. ,,Op een gegeven moment ging er een hek dicht, we hoorden we dat het geen zin meer had omdat ook de stopbussen toch al vol zouden zitten.” Dione, gehuld in een shirt van SC Cambuur: ,,Even dachten we dat er nog een trein kwam, wordt die alsnog geannuleerd.”

Inmiddels op de hoogte van de reden van de vertraging – uitgelopen werkzaamheden – ontstaat er begrip. Josip: ,,En ik hoor ook veel over personeelstekort enzo, dat helpt natuurlijk niet.” Zitten er in Zwolle en Utrecht dan nu teleurgestelde docenten op Josip en Dione te wachten? ,,Nee hoor, dat snappen ze wel,” lacht Dione.

Sprinter

De sprinter naar Zwolle van 11.18 uur is nog geannuleerd. Die van 11.22 rijdt alweer. Tijdens de vertraging bedroeg de extra reistijd ongeveer een halfuur. Josip en Dione blijven nog even zitten. Of een poging nu nog op school te komen de moeite waard is, is maar de vraag.

Volledig scherm De situatie op Meppel om 11.06: 'beperkingen voorbij, vertraging neemt af.' © Pedro Sluiter Foto

Bekijk hieronder een selectie van tweets over de drukte op het station vanochtend.

