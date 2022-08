Wachtlijsten voor hartpatiënten snel verdubbeld: Isala noemt situatie ernstig en trekt nieuwe cardiologen aan

Kassa rinkelt bij buitenba­den in regio Zwolle, maar nieuwe vijand ligt op de loer: ‘Passen en meten’

In een zomer waarin de zon zich volop laat zien, puilen veel buitenzwembaden in de regio Zwolle uit. Daardoor rinkelt de kassa en dat kunnen ze goed gebruiken, na magere coronajaren. Een nieuwe vijand ligt echter op de loer: personeelstekort. In de polder zijn de openingstijden om die reden al aangepast. En ook bij andere baden is het puzzelen met personeel.

20 augustus