Wapen van McDonald's-moorden lag al week in auto van verdachte: ‘Alle elf schoten waren raak’

MET VIDEOHet Openbaar Ministerie verdenkt de 32-jarige Veysel Ü. uit Rozendaal van dubbele moord in een Zwolse McDonald’s, waarbij hij uitermate gericht te werk is gegaan. Volgens de officier van justitie waren alle elf schoten die hij afvuurde in de volle McDonald’s raak. Zes troffen Ali Torunlar, vijf zijn broer Hüseyin.

Dat bleek zojuist bij de eerste, inleidende zitting van de strafzaak tegen de verdachte.

Volgens justitie doet de verdachte nu of hij in paniek handelde. ,,Dan is het best knap elf keer raak te schieten voor iemand die zegt dat hij niet weet wat hij heeft gedaan.’’ Bovendien lag het wapen al een week voor de fatale afspraak in de McDonald’s in de auto van de verdachte.

Zoektocht

Justitie vraagt zich ook af of de verdachte werkelijk volledig meewerkt aan het onderzoek, zoals zijn advocaten zeggen. De verdachte hielp de politie met de zoektocht naar het moordwapen en zijn telefoon, maar die zijn nooit gevonden. Volgens de officier van justitie is heel goed gezocht, dus vraagt ze zich af of Ü. wel eerlijk is over de locatie.

Ü. betaalde volgens de officier van justitie rond 1 miljoen euro aan een zoon van Ali Torunlar. Soms contant en soms door geld over te maken naar bankrekeningen van de familie Torunlar. Op bankafschriften gaat het soms over ‘leningen’, stelt justitie, maar het zou gaan om investeringen. Het geld was niet van Ü. zelf, maar van iemand anders.

De officier van justitie vindt dat opmerkelijk en zegt dat het ook deels kan gaan om een criminele geldstroom richting Turkije. ,,Als het geld niet terugkomt blijkt dat hij zich enorm in de nesten heeft gewerkt.’’

De volgende zitting is waarschijnlijk begin september.