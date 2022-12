Was het dreigplaatje van een vuurwapen voor zijn hulpverlener óf voor ‘een vriend’ bedoeld?

Weer een pinauto­maat weg uit Zwolle, maar in de binnenstad komt in 2023 een heuse ‘pinwinkel’

Zwolle krijgt in 2023 een winkel met alleen maar pinautomaten. Die komt ergens in de binnenstad, waar precies is nog niet bekend. Recent is de pinautomaat bij de Rabobank aan de Willemskade gesloten. Als de zogenaamde Geldmaatwinkel in de stad opent, verdwijnen ook de pinautomaten tegenover het station (en ABN Amro zelf).

19 december