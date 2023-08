Wat is onderzoek naar welvaart in deze regio waard? ‘Dikte portemonnee maakt niet het verschil’

Bij dit Twentse café (dat te koop staat) vind je bijna zeker de liefde van je leven: ‘Ze gaan hier zo vaak op één knie’

Een gezellige, karakteristieke bruine kroeg. Dat is café De Barbier in Hellendoorn. Een plek waar jong en oud samenkomt en waar tientallen liefdesrelaties zijn ontstaan. Het pand staat te koop. Eigenaren Kees de Jong (55) en Marijke Bouma (67) stoppen ermee. „The place to be in Hellendoorn, als we de klanten mogen geloven.”