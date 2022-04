Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert ook dit jaar de ‘gele percelen’

In 2021 controleerde WDODelta 305 percelen. ,,De meeste agrariërs hebben zich toen netjes aan de regels gehouden”, laat toezichthouder René Gerritsen weten. ,,Daar zijn we erg blij mee. In totaal zijn er 50 waarschuwingen en drie boeterapporten afgegeven. In die gevallen was het sloottalud bespoten en geel verkleurd.”