Waterschap start deze maand met nieuwbouw van gemaal Westerveld in Zwolle

MET VIDEO en Foto's Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel stilgelegd door noodweer in Zwolle: ‘Dit is wel erg sneu’

Het Bevrijdingsfestival Overijssel is voor een deel in het water gevallen: vanmiddag rond half twee is het festival in Zwolle tijdelijk stilgelegd. Duizenden mensen verlieten daarop het festivalterrein. Ook in Groningen en in Assen is het bevrijdingsfestival gestaakt.