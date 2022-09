Waterschap vangt steeds minder muskusratten (en dat is een goed teken)

2034

Sinds 2019 is er een landelijke aanpak in de muskusrattenbestrijding. Het uiteindelijke doel is dat er in 2034 geen levensvatbare populatie muskusratten meer in het binnenland van Nederland is. Dat is het geval als er minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen. De dieren worden dan voornamelijk nog in de grenszone en langs rivieren en beken gevangen, net zoals dat nu al bij de beverrat het geval is.