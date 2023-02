Wederom topresultaat Houtzager in Oliva en Hasseltse ‘dressuurzussen’ Nekeman beleven speciaal WB-toernooi

De voorbereiding van Marc Houtzager op het buitenseizoen aan de Spaanse oostkust loopt vooralsnog op rolletjes. In Oliva reed de Rouvener voor de tweede week op rij twee foutloze ronden in de Grote Prijs met zijn toppaard Holy Moley. De topcombinatie was alleen niet snel genoeg voor de zege in de driesterren GP, en werd tweede.

Was het vorige week raak in de tweesterren GP (4e), deze zondag was het dus raak in de iets zwaardere driesterren GP. Wederom waren de hindernissen tot 1.50 meter voor de zeer gemakkelijk springende elfjarige ruin geen enkel probleem.

Hoewel Holy Moley niet al te snel is, wist het in het verkorte parcours toch een strakke, foutloze en snelle rit te rijden. De Franse winnaar Delmotte was desondanks toch nog ruim een seconde sneller. Omdat Houtzager vrijdag ook al een hoofdproef won met zijn eerste keus Dante, vulde Houtzager zijn portemonnee in twee weken tijd al met meer dan 20.000 euro.

Schuttert maakt fouten in barrage, Hopkinson derde

Frank Schuttert bereid zich ook in Spanje voor op de belangrijke zomermaanden, maar dan in Andalusië. Daarin zal de Ommense tweevoudig Nederlands kampioen onder meer deelnemen aan de Global Champions Tour. Hij bewees met zijn toppaard Gream klaar te zijn voor het hoogste niveau met een foutloze ronde in het zware basisparcours van de viersterren Grote Prijs in Vejer de la Frontera, met hindernissen tot 1.55 meter. In de barrage wist de combinatie in de jacht op een snelle tijd niet opnieuw alle balken te laten liggen, en maakte het vier springfouten. De negende plek was nog wel goed voor een kleine 3000 euro aan prijzengeld.

Voor de Ommense familie Schuttert was er nóg meer succes, ook Schutterts broer en schoonzus overwinteren op dezelfde plek. Schuttert's Britse schoonzus Sally Hopkinson werd derde in de kleine internationale GP, dankzij twee foutloze omlopen met Fadograaf. Ze streek bijna 4000 euro aan prijzengeld op.

Zussen Nekeman beleven speciaal WB-toernooi

Hoewel ze beiden een bijrol speelden, was het wereldbekertoernooi van Neumünster speciaal voor de Hasseltse zussen Denise en Jeanine Nekeman. Het was namelijk het debuut van Jeanine Nekeman op het allerhoogste niveau, en de eerste keer dat de zussen zodoende tegen elkaar reden in wereldbekerverband.

In zowel de Grand-Prix als de kür eindigde de meer ervaren Denise Nekeman als hoogste van de twee. Ze scoorde 70.1 procent in de GP (10e) en 73.9 procent in de kür (10e). Voor Jeanine Nekeman stond er 68.2 procent (GP, 12e) en 69.9 procent (14e, kür) op het scorebord.