Wéér stopt voorzitter van Zwolse voetbalclub CSV’28: ‘Ik werd Poetin genoemd’

Het moge duidelijk zijn, Smit is klaar met het gedrag van bepaalde leden van CSV’28. Zelf spreekt hij van oudgedienden die niet mee willen in het toekomstbestendig maken van de club. Of, anders gezegd: ,,Het is een bepaalde groep die altijd tegen is’’, verklaart Smit. ,,Geef je ze een kwartje, dan vragen ze zich af waarom ze maar een kwartje krijgen. Geef je ze een tientje, dan is het veel en vertrouwen ze je niet. Ik kan best veel hebben, maar het is tot hier en niet verder. Je moet geen mes in mijn rug steken.’’