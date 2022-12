Weeshuis steunt Zwolse jeugdprojecten met 27.000 euro

Met video Tijd begint te dringen voor IJsbeelden­fes­ti­val in Zwolle: 'Straks heb ik helemaal niets’

Is dit de laatste keer dat het IJsbeeldenfestival in Zwolle wordt georganiseerd? Organisator Eric Broekaart hoopt van niet, maar ziet met lede ogen aan hoe de tijd begint te dringen. Want het festival vergt een maandenlange voorbereiding, terwijl er voor volgend jaar nog géén nieuwe locatie op het oog is.

