Weg weer vrij na felle autobrand tussen Wezep en Zwolle

Bert (80) en Mees (14) houden allebei van ‘hun’ Windeshei­mer molen bij Zwolle: ‘Over elk tandwiel is nagedacht’

61 jaar. Dat is de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse molenaar. Om meer aandacht van jongere generaties te krijgen én vanwege het vijftigjarig bestaan, vestigde het Vrijwillige Molenaarsgilde zaterdagmorgen een officieus record. Op de Windesheimer molen, tussen Zwolle-Zuid en Wijhe, zijn de leeftijdsverschillen in elk geval groot: Bert Evers is 80, Mees van Zwolle is 14 jaar oud.

10 april