Wegen afgesloten tijdens sinterklaasintocht Zwolle

Speciaal team tegen overlast veiligelan­ders in trein Zwol­le-Em­men kan blijven, andere trajecten onzeker

Het speciale ‘veiligheidsteam’ in de strijd tegen overlast door asielzoekers in de regionale treinen kan blijven bestaan. Maar voorlopig wel alléén op het traject tussen Zwolle en Emmen. Provincies Overijssel en Drenthe wilden het team graag in leven houden, maar dan op voorwaarde dat ook het Rijk meebetaalt. Die toezegging is nu binnen, meldt de Overijssels bestuurder Bert Boerman.

17:26