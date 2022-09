Wehkamp in Zwolle betaalt bedrijfsjuriste 1000 euro minder dan mannelijke collega: discriminatie?

De vrouw werkt vanaf april 2019 bij het online warenhuis in Zwolle. Als een paar maanden later een mannelijke bedrijfsjurist in dienst komt, verneemt zij dat hij ruim duizend euro per maand meer verdient. Voor dezelfde werkzaamheden. De vrouw kaart dit aan bij haar leidinggevende en voert meerdere gesprekken over een salarisverhoging. Zij krijgt de toezegging dat vanaf januari 2021 het salaris gelijk wordt getrokken.