Welke partijen schuiven aan bij ChristenUnie en GroenLinks in Zwolle? Arie Slob heeft advies bijna klaar

Christen­Unie wint na nieuwe telling met 34 stemmen verschil van GroenLinks en blijft de grootste partij van Zwolle

Met 34 stemmen meer dan GroenLinks mag ChristenUnie zich de komende vier jaar weer de grootste partij van Zwolle noemen. Bij de ‘Zwolse uitslagenavond’ woensdagnacht werd duidelijk dat beide partijen exact 16,7 procent van de kiezers achter zich hadden, maar nadat alle stemmen per kandidaat zijn geteld blijkt een dag later dat ChristenUnie de winnaar is.

18 maart