Werk aan de IJsselallee in Zwolle: weg deels afgesloten

VAN WIEG TOT GRAF Clubman Gert (61) haalde zijn pensioen niet, maar bleef tot het laatst opgewekt: ‘Met een glimlach de deur uit’

Zwollenaar Gert Sluiter (61) regelt het. Dertig gulden per maand inleggen en het spoorwegclubje ‘De Railrunners’ doet mee aan de marathon van New York. Beijing, Indonesië en Cuba volgen op de voet. En in het sport- en ontspanningsgebouw ‘De Blazende Veiligheid’, worden die railrun-avonturen verhalen voor het leven. Dankzij Gert.

15 juni