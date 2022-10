Werkloosheid blijft dalen in Oost-Nederland, in tegenstelling tot landelijke tendens

Opvallend is dat ten opzichte van een maand ervoor de daling nog maar minimaal is (Stedendriehoek en Noordwest Veluwe min 1,8 procent, Regio Zwolle min 0,8 procent), maar landelijk de werkloosheid juist weer een fractie (0,2 procent) is gestegen.

Klimaatberoepen

UWV brengt voor het eerst ook in kaart hoe groot het personeelstekort is in klimaatberoepen. Dat zijn beroepen die nodig zijn om de klimaatdoelen op het gebied van energie te realiseren. Het aantal vacatures in die branches steeg in het tweede kwartaal tot ruim 3000 in Overijssel en bijna 5000 in Gelderland. Er is is veel vraag naar technische vakmensen, zoals monteurs van zonnepanelen, lassers, werkvoorbereiders, uitvoerders en tekenaars.