Wethouder slaat alarm over langzame verduurzaming bedrijventerreinen in Zwolle: ‘Is noodzakelijk’

update Buurvrouw van vluchtelin­gen­boot in Zwolle, nadat er streep door spoeddebat gaat: ‘Negeer ons niet langer’

Het spoeddebat dat de gemeenteraad van Zwolle maandagavond zou voeren over de asielboot in Holtenbroek, is tegengehouden door zeven van de tien politieke partijen. Zij willen op een later moment een ‘breder én uitvoeriger dialoog’ over de rol van Zwolle in de asielcrisis. Oppositiepartijen VVD en Swollwacht, die om het debat vroegen, zijn ziedend.

5 september