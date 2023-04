Wethouder Zwolle biedt excuses aan voor gebrekkige communicatie rond nieuwe evenementenhal

PEC Zwol­le-speelsters Noordman, Rutgers en Van de Velde met Oranje O19 naar EK

Danique Noordman, Maud Rutgers en Senne van de Velde hebben iets om naar uit te kijken in de zomer. De speelsters van PEC Zwolle hebben zich met Oranje O19 gekwalificeerd voor het EK, dat in juli in België wordt gehouden.