Wie zich in horeca Zwolle misdraagt, komt straks geen kroeg meer binnen: controlesysteem ligt klaar

Martin (53) gooit zijn hond met vastgebon­den voorpoten in kanaal ‘omdat hij gromt’ en moet de bak in, beestje in Twente begraven

Hij had gegromd naar zijn vrouw en het asiel wilde hem niet hebben. Daarom dumpte Martin W. zijn stafford Level in het Zwolle-IJsselkanaal in Zwolle. De voorpoten van het dier bond hij vast met tiewraps, waardoor de hond geen schijn van kans had. De 53-jarige W. werd na lang onderzoek gepakt en moet nu maanden de cel in. Het hondje ligt in Vriezenveen begraven.

20 januari