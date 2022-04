Wilde 'moordenaar van Henk Wolters' ons met deze brief op een dwaalspoor zetten? Justitie denkt van wel

Reeks concerten leidt pianiste Stéphanie Elbaz langs Dronten, Apeldoorn en Zwolle

De Franse pianiste Stéphanie Elbaz is bezig aan een concertreeks in Nederland. Eerder deze week speelde ze al in Zutphen, vanavond staat Dronten op het programma en volgende week is ze te horen in Apeldoorn en Zwolle.

15 april