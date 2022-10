Wildplasser vindt het gedrag van de politie maar ‘gezeik’

Ziekenhui­zen zetten in op thuismoni­to­ring coronapa­tiën­ten: ‘Grote stap om reguliere zorg door te laten gaan’

Ziekenhuizen in de regio zetten bij een komende coronagolf meer in op het thuis volgen van patiënten die zuurstof krijgen toegediend. Het doel is om zo meer bedden beschikbaar te houden voor de reguliere zorg.

