Windmolens bij Haerst, weer fietsen op de Melkmarkt en voor 2030 10.000 nieuwe woningen: dit wil de nieuwe coalitie van Zwolle

met video Generaal buiten dienst Bart Rosengar­ten uit Zwolle krijgt lintje voor onderschei­den­de carrière bij Defensie

Generaal buiten dienst Bart Rosengarten is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Zwollenaar kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn ‘onderscheidende carrière bij Defensie’. Rosengarten was onder meer actief voor de SFOR-vredesmacht in het voormalige Joegoslavië. De laatste jaren zette hij zich als vrijwilliger in voor Defensie.

19 mei